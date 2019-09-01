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День в ООС: Оккупанты 9 раз нарушили режим "тишины"

День в ООС: Оккупанты 9 раз нарушили режим "тишины"
20:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Оккупанты били из "запрещенных" минометов возле Водяного и Новолуганского.

С начала нынешних суток российские оккупационные войска уже 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе и из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 4 обстрела. В частности, позиции ОС вблизи Николаевки обстреливались с направления Докучаевска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции неподалеку Водяного трижды попадали под вражеский огонь: боевики с направлений Ужовки и Азова стреляли из "запрещенных" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Остальные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оккупанты применили по позициям Объединенных сил вблизи Новолуганского "запрещенные" минометы калибра 82 мм (огонь велся с направления Байрака).

Дважды подвергались обстрелу позиции ОС неподалеку Луганского в направлении Нижнего Лозового – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды попали под огонь украинские военные в районе Зайцево – их обстреливали из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О потерях в рядах украинских военных не сообщается.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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