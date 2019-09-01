Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
"Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
"Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Шикарный гол Абу бисиклетой помог Зари отобрать очки у Динамо (Видео)
Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы: нежное видео
Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы: нежное видео

Три человека погибли в жутком ДТП в Кривом Роге (Фото)

Смотрите фото (3)
Три человека погибли в жутком ДТП в Кривом Роге (Фото)
22:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Кривом Роге столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека.

В Кривом Роге в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке погибли три человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"1 сентября в 14:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Кривой Рог на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке... Три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич" 1976 года и водитель и пассажир автомобиля "Форд" 1985, 1958 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС в воскресенье вечером.

На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

"Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги", - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте сгоревшего детского лагеря нашли тело подростка (Фото)

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ДТП, Кривой Рог, ГСЧС, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
04 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
05 Прически 2019: многослойные женские стрижки осень-зима (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пенс: Между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения
Пенс: Между США и Украиной чрезвычайно прочные отношения
Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд: детали
На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь