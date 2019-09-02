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СЦКК: Несмотря на режим "тишины" боевики продолжают обстрелы

СЦКК: Несмотря на режим "тишины" боевики продолжают обстрелы
03:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:СЦКК сообщили об обстрелах на Донбассе.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования продолжают грубо нарушать установленный на Донбассе режим "Тишины", сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

В частности, 1 сентября боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минского соглашениями оружия в направлении населенных пунктов.

День в ООС: Оккупанты 9 раз нарушили режим "тишины"

"В 17.01 в районе населенного пункта Зайцево Северное они применили минометы 82-го калибра (4 мины). С 17.20 до 18.00 в районе населенного пункта Новолуганское применили минометы 82-го калибра (15 мин)", - подчеркнули в штабе.

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Обстрел, Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, СЦКК, ООС.
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