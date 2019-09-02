На Закарпатье полиция задержала мужчину, который устроил ДТП

Новости Украины:Полиция задержала водителя, который устроил ДТП на Закарпатье.

Правоохранители в Закарпатской области задержали мужчину, по вине которого накануне, 31 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие и пострадали три человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"В Берегово пьяный водитель "Peugeot" не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Травмы получили три местных женщины – одна пассажирки и две жительницы, которые находились на обочине дороги. Всех травмированных доставили в местную больницу. По факту ДТП начато расследование, водитель взят под стражу", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что 45-летний водитель автомобиля "Peugeot", местный житель, двигаясь в направлении ул.Фабричной не учел дорожной обстановки и скорости столкнулся с автомобилем "Opel Vectra", который был припаркован на обочине дороги. В результате столкновения пострадали пассажирка "Peugeot" в возрасте 41-года и две местные жительницы в возрасте 19 и 42 лет, которые на момент столкновения находились неподалеку припаркованного автомобиля.

"Всех травмированных доставили в местные медучреждения, состояние самой юной участницы ДТП тяжелое, девушка находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

"Водителя освидетельствовали. По заключению врача - мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения - 3,3 промилле алкоголя в крови. Транспортные средства помещены на спецплощадку отделения полиции. Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказали в полиции.

В полиции решают вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. По делу назначили ряд экспертиз, в ходе которых выяснят все обстоятельства ДТП.