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На Закарпатье полиция задержала мужчину, который устроил ДТП

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который устроил ДТП
03:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zk.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция задержала водителя, который устроил ДТП на Закарпатье.

Правоохранители в Закарпатской области задержали мужчину, по вине которого накануне, 31 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие и пострадали три человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"В Берегово пьяный водитель "Peugeot" не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Травмы получили три местных женщины – одна пассажирки и две жительницы, которые находились на обочине дороги. Всех травмированных доставили в местную больницу. По факту ДТП начато расследование, водитель взят под стражу", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что 45-летний водитель автомобиля "Peugeot", местный житель, двигаясь в направлении ул.Фабричной не учел дорожной обстановки и скорости столкнулся с автомобилем "Opel Vectra", который был припаркован на обочине дороги. В результате столкновения пострадали пассажирка "Peugeot" в возрасте 41-года и две местные жительницы в возрасте 19 и 42 лет, которые на момент столкновения находились неподалеку припаркованного автомобиля.

"Всех травмированных доставили в местные медучреждения, состояние самой юной участницы ДТП тяжелое, девушка находится в реанимации", - сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

"Водителя освидетельствовали. По заключению врача - мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения - 3,3 промилле алкоголя в крови. Транспортные средства помещены на спецплощадку отделения полиции. Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - рассказали в полиции.

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В полиции решают вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. По делу назначили ряд экспертиз, в ходе которых выяснят все обстоятельства ДТП.

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ДТП, Автомобиль, Авария, Полиция, Закарпатье, Авто, Машина.
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