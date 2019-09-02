В столице полиция задержала иностранца с сумкой, которая была забита оружием

Новости Украины:Гражданин Киргизии задержан в Киеве с арсеналом оружия.

На стоянке одного из супермаркетов правоохранители задержали гражданина Киргизии.

В его сумке полицейские обнаружили три гранаты с запалами, а также пистолет и две полные обоймы патронов к нему, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 15:15 на Броварском проспекте. Среди прочего у мужчины было найдено комплект "стяжек", перчатки и балаклавы, поэтому правоохранители предполагают, что он может быть причастен к группировке, которая занимается похищением людей.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль Lexus на стоянке супермаркета Novus. В момент, когда из машины выходил мужчина, копы подошли к нему и попросили предъявить документы, на что мужчина отреагировал агрессивно. Он достал пистолет и, угрожая представителям полиции, попытался спрятаться за супермаркетом. Его удалось оперативно задержать.

Отмечается, что двум другим подельникам удалось сбежать, воспользовавшись суматохой. У задержанного мужчины полицейские обнаружили документы обоих беглецов и сейчас направили все силы на то, чтобы задержать сообщников задержанного.