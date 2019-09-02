ВСУ в начале осени понесли потери на Донбассе

Новости Украины:Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военный.

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал, а с начала понедельника один военный погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было...", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Николаевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, четырежды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Луганска - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе Зайцево - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, неподалеку ХУтора Свободного – применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Новотошковского - по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня… В результате враждебного обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - добавили в штабе Операции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского - по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.