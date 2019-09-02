Одесса торжественно отмечает день рождения (Фото, Видео)

Новости Украины:Сегодня в Одессе проходят торжественные мероприятия в годовщину со дня основания города.

Одесса отмечает 225-ю годовщину со дня основания города.

Как передает корреспондент, торжественная церемония началась с возложения цветов к подножию памятников: градоначальнику Одессы Григорию Маразли (правил городом с 1878 по 1895 годы), Основателям Одессы – на Екатерининской площади, князю Михаилу Воронцову (генерал-губернатор Новороссийского края в середине XIX века) – на Соборной площади, а также к монументам Иосифу Дерибасу, Дюку де Ришелье (Арман Эмманюэль дю Плесси, генерал-губернатор Одессы с 1805 по 1814 годы) и Атаману Головатому.

Кроме того, состоялось поднятие флага города перед зданием мэрии, расположенной на Думской площади. В мероприятии приняли участие: мэр Одессы Геннадий Труханов, Почетные граждане города, депутаты различного уровня, официальные иностранные делегации и дипломатический корпус, аккредитованный в Одессе, мэры и официальные делегации городов Украины, почетные гости. Также среди участников – представители различных родов войск Вооруженных сил Украины, курсанты, школьники и пр.

В ходе мероприятия Труханов вручил знак отличия Почетному гражданину Одессы, Герою Украины, экс-мэру Одессы Валентину Симоненко, а гендиректору ПАО «Одескабель» Дмитрию Иоргачеву – почетный знак Одесского городского головы им. Григория Маразли II-й степени.

На торжества по случаю юбилея прибыли делегации из почти 30 стран: Аргентины, Израиля, Армении, Болгарии, Бельгии, Китая, Эстонии, Грузии, Италии, Греции, Кипра, Киргизстана, Кении, Кореи, Латвии, Германии, Марокко, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии и т. д.

Празднование продолжилось в Большом зале Одесского горсовета обменом поздравлений с прибывшими на юбилей официальными делегациями.

Помимо иностранных гостей, в Одессу прибыли представители ряда украинских городов – Сум, Чернигова, Винницы, Ужгорода, Харькова, Черновцов.

Обращаясь к собравшимся, Труханов заявил, что Одесса отличается от всех других городов, в первую очередь, менталитетом, особым видением всего происходящего, которое воспринимается с чувством юмора.

«С чувством юмора одесситы рождаются. Юмор – в нашем ДНК», - заявил Труханов.

По случаю годовщины в городе запланирован ряд различных мероприятий.