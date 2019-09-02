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Иностранец с полным рюкзаком боеприпасов разгуливал по Киеву

Иностранец с полным рюкзаком боеприпасов разгуливал по Киеву
15:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Киеве полицейские задержали мужчину с рюкзаком боеприпасов и взрывчатки.

В Киеве полицейские задержали мужчину с рюкзаком боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, автомобиль, в котором находился мужчина, остановили патрульные полицейские.

Во время проверки документов один из пассажиров авто резко открыл дверь и побежал. Патрульные догнали, но в это время водитель скрылся на авто.

Правоохранители ввели план ”Перехват” и сориентировали все наряды на розыск авто.

Отмечается, что в рюкзаке задержанного мужчины во время поверхностного досмотра патрульные обнаружили предметы, похожие на оружие, боеприпасы и взрывчатку.

По словам заместителя начальника Деснянского управления полиции Станислава Серебряка, у задержанного изъяли пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон.

Он также отметил, что 24-летнего иностранного гражданина задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

”Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении данного преступления - ему грозит до семи лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

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В полиции добавили, что автомобиль, который скрылся с места происшествия, полицейские остановили в Броварах. Во время досмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не обнаружено.

”Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению этого правонарушения”, - добавил Серебряк.

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Киев, Боеприпасы, Взрывчатка, Нацполиция.
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