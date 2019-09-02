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Отравление на Одесчине: за помощью к медикам обратились 37 человек

Отравление на Одесчине: за помощью к медикам обратились 37 человек
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Одесской области 37 человек отравились шаурмой, среди них - девять детей.

Из-за несоблюдения санитарных требований при приготовлении шаурмы произошло массовое отравление потребителей, которые употребляли эту пищу, приобретенную в павильоне на улице Торговой пгт Авангард Овидиопольского района.

Учитывая то, что около двух десятков человек находятся в больнице, и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова созвала 2 сентября комиссия по ТЭБ и ЧС, на которой была заслушана информация контролирующих служб и решено безотлагательно проверить все объекты, торгующие фастфудом.

"Отравление некачественными продуктами произошло 1 сентября, за помощью к медикам обратились 37 человек. Как выяснилось, все пострадавшие употребляли шаурму, приобретенную в павильоне на Торговой улице. Проверить этот объект общественного питания инспекторам удалось только после привлечения полиции. Установлены многочисленные нарушение санитарно-гигиенических требований работниками павильона. Владельца павильона Григоряна привлекаем к ответственности", - доложила на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА представитель Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

По ее словам, часть пострадавших после предоставления экстренной медицинской помощи выписаны из больницы. По состоянию на вторую половину понедельника, 2 сентября, в больничных палатах остается половина пострадавших - 18 человек, в том числе 4 детей.

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Как отмечалось на заседании, по факту массового отравления людей полицией открыто уголовное производство.

После заслушивания докладов представителей полиции и других контролирующих органов члены комиссии по ТЭБ и ЧС решили принять безотлагательные профилактические мероприятий - обязать руководство Госпродпотребслужбы, ГУ НП, ГСЧС и ГФС в Одесской области проверить в течение месяца все объекты, торгующие фастфудом. Также представителям контролирующих органов предложено доложить об итогах расследования отравления потребителей фастфуда в пгт Авангард и принять меры по отношению к виновникам.

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Отравление, Одесская область, Госпродпотребслужба.
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