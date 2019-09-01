В Одесской области спасатели ликвидировали пожар в магазине

Новости Украины:по информации ГСЧС огонь охватил перекрытие и два подсобных помещения.

В г. Белгород-Днестровский Одесской области спасатели ликвидировали пожар в частном магазине.

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, 1 сентября в 5:04 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что частном магазине на ул. Кишиневская произошло возгорание. Работники ГСЧС на месте установили, что горит перекрытие и вещи в двух подсобных помещениях магазина.

В 5:37 спасатели пожар локализовали, в 5:47 - ликвидировали на общей площади 22 кв. м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщалось ранее, после пожара в Одессе в отеле "Токио Стар" спасатели начали массовые проверки всех санаториев и отелей.