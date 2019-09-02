Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

На Львовщине столкнулись грузовик и мартшрутка: детали ДТП

На Львовщине столкнулись грузовик и мартшрутка: детали ДТП
21:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В результате ДТП более 10 человек пострадали

В г.Моршин Львовской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, в результате ДТП более 10 человек получили телесные повреждения.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в г.Моршин, Стрыйского района. Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "Мерседес" и грузовик "КамАЗ", - сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области в понедельник.

Отмечается, что на момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлено более десяти человек.

"Количество травмированных и их диагнозы уточняются", - проинформировали в полиции.

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который устроил ДТП

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, ДТП, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit &quot;бессмысленными&quot;
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь