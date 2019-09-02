"Киевпастранс" внесет изменения в маршрут одного из тролейбусов в ночь на 3 сентября

Новости Украины:Ночной троллейбус изменит маршрут из-за ремонта.

В Киеве в ночь на 3 сентября будет изменен маршрут троллейбусов №30 из-за ремонта контактной сети на проспекте Степана Бандеры.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс", информирует пресс-служба КГГА.

"Так, с 00:20 до 4:10 движение троллейбусов по проспекту Степана Бандеры (на участке от ст. м. "Почайна" до просп. Героев Сталинграда) будет закрыто", - говорится в сообщении.

Информируется, что движение троллейбусов будет организовано от ул. Кадетский Гай до железнодорожной станции "Зенит".

Поэтому, последние отправления троллейбусов по своему маршруту будут осуществляться от ул. Кадетский Гай: 22:00, 22:20; от ст. м. "Почайна" в направлении ул. Милославской: 22:49, 23:09; от ул. Милославской: 23:20, 23:40.

Маршруты заездов троллейбусов №30К, 31, 37, 37А, 50, 50К в Куреневское ТРЕД будут скорректированы.

В 04:10 движение будет возобновлено по графику.