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Аэропорт "Киев" закрывается для пассажиров

Аэропорт "Киев" закрывается для пассажиров
10:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Все рейсы из аэропорта "Киев" будут перенесены в связи с плановым ремонтом.

Аэропорт ”Киев” закрыли на ремонт до 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 9.00 2 сентября до 9.00 12 сентября аэропорт ”Киев” им. Игоря Сикорского будет закрыт на прием и выпуск воздушных судов в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы и частичного ремонта рулежных дорожек №1 и №2.

”На время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, будут перенесены на отправку и прием рейсов в аэропорт ”Борисполь”, - говорится в сообщении.

Рейсы будут разделены между терминалами D и F.

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В пресс-службе отметили, что для координации действий по подготовке полосы к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также выполнение плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

Украина оказалась на втором месте по количеству авиапассажиров

Отмечается, что стоимость запланированных ремонтных работ оценивается в 33 млн.грн.

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Киев, Аэропорт, Авиакомпании, Борисполь, Аэропорт "Киев", Авиасообщение.
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