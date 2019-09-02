Аэропорт "Киев" закрывается для пассажиров

Новости Бизнеса:Все рейсы из аэропорта "Киев" будут перенесены в связи с плановым ремонтом.

Аэропорт ”Киев” закрыли на ремонт до 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 9.00 2 сентября до 9.00 12 сентября аэропорт ”Киев” им. Игоря Сикорского будет закрыт на прием и выпуск воздушных судов в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы и частичного ремонта рулежных дорожек №1 и №2.

”На время закрытия аэропорта все авиакомпании, которые базировались в аэропорту, будут перенесены на отправку и прием рейсов в аэропорт ”Борисполь”, - говорится в сообщении.

Рейсы будут разделены между терминалами D и F.

В пресс-службе отметили, что для координации действий по подготовке полосы к капитальному ремонту, работы с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками, а также выполнение плана проведения ремонтных работ в аэропорту создан оперативный штаб.

Отмечается, что стоимость запланированных ремонтных работ оценивается в 33 млн.грн.