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Украина оказалась на втором месте по количеству авиапассажиров

Украина оказалась на втором месте по количеству авиапассажиров
16:04 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:Среди Восточной Европы Украина получила второе место среди авиапассажиров, но существенно не догоняет Польшу.

В первом полугодии 2019 года по количеству перевезенных пассажиров Украина поднялась на второе место среди стран Восточной Европы.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на исследование pasazer.com.

Отмечается, что в исследовании, которое включает 10 стран, Украина впервые обогнала Румынию, но существенно отстает от Польши.

"За 6 месяцев 2019 года через польские аэропорты прошло 22,3 млн пассажиров (+ 8% год к году). Украинские аэропорты обслужили 10,7 млн человек (+ 20%), румынские - 10,5 млн человек (+ 8%) . На 4 и 5 местах Чехия и Венгрия с показателями 8,1 млн человек (+ 5%) и 7,6 млн человек (+ 9%) соответственно", - говорится в сообщении.

В отчете подчеркивается, что практически все аэропорты Украины в 2019 году увеличили пассажиропоток. Речь идет прежде всего об аэропорте "Борисполь", который занял 6 место среди крупнейших аэропортов Восточной Европы. В первом полугодии он обслужил 6,7 млн пассажиров (+20%).

Однако по итогам этого года аэропорт может подняться в рейтинге, так как в мае и июне обслуживал больше пассажиров, чем аэропорты Бухареста и Будапешта.

Аэропорт "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") обслужил 1,33 млн человек (+ 16%). "Если бы не ремонт взлетно-посадочной полосы, который будет в сентябре, то по итогам года Жуляны могли бы обслужить более 3 млн человек", - отмечают польские аналитики.

"Третий аэропорт страны - "Львов" им. Д. Галицкого. До конца июня через него прошло почти 950 тысяч пассажиров (+ 45%). Он обогнал Познань и Братиславу.

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Такие результаты работы львовского аэропорта стали возможными благодаря активизации работы лоукост-авиакомпаний. В первую очередь, WizzAir и Ryanair", - говорится в отчете.

Исследователи также подчеркивают, что ситуация в сегменте пассажирских авиаперевозок в Восточной Европе в целом будет сильно зависеть от Украины. Если страна будет экономически и политически стабильной, то с учетом ее потенциала, особенно численности населения, рынок будет расти быстрыми темпами.

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Украина, Румыния, Польша, Самолет, Европа, Борисполь, Авиапассажири.
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