В Украине уже более 1,4 млн переселенцев

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По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц по состоянию на 27 августа в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом информируют в Минсоцполитики.

“По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 402 869 переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, - говорится в сообщении.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц по состоянию на 19 августа 2019 года количество учтенных переселенцев составляла 1 401 447 человек.