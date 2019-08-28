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В Украине уже более 1,4 млн переселенцев

В Украине уже более 1,4 млн переселенцев
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

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По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц по состоянию на 27 августа в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом информируют в Минсоцполитики.

“По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 402 869 переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, - говорится в сообщении.

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По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц по состоянию на 19 августа 2019 года количество учтенных переселенцев составляла 1 401 447 человек.

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Украина, Минсоцполитики, Переселенцы, Ульяна Супрун.
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