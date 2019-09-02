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Личность мужчины, застрелившего отдыхающего, установлена - Нацполиция

Личность мужчины, застрелившего отдыхающего, установлена - Нацполиция
21:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция установила личность мужчины, который застрелил отдыхающего на курорте в Одесской области.

Полиция установила личность мужчины, который в ночь на 1 сентября застрелил жителя города Беляевка, отдыхающего на курорте в поселке Затока Одесской области.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, установлено, что между отдыхающими, прибывшими на отдых из Беляевского района Одесской области, и персоналом одного из увеселительных заведений произошел конфликт, в который вмешался еще один человек. Во время ссоры один из ее участников застрелил оппонента.

В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 23-летний житель города Белгород-Днестровского Одесской области.

Установлено, что 29-летний потерпевший вместе со своей женой отдыхал в баре, расположенном на побережье Черного моря.

"Ссора с персоналом началась якобы из-за некачественного обслуживания. В конфликт вмешался другой посетитель – во время выяснения отношений злоумышленник достал пистолет и произвел два выстрела в сторону жителя Беляевки", - сообщили в главке.

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В результате житель Беляевки получил огнестрельные ранения в грудь и скончался до приезда "скорой помощи". Злоумышленник с места происшествия скрылся. Подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры по его задержанию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 1 сентября в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области во время конфликта в одном из увеселительных заведений неизвестный застрелил жителя города Беляевка Одесской области.

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Одесская область, Затока, Нацполиция, Беляевка.
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