Скачать
Вторник, 03.09.2019
Депутаты в присутствии Зеленского снимают неприкосновенность (Видео)
Депутаты в присутствии Зеленского снимают неприкосновенность (Видео)
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Сборная Украины подписала контракт с новым титульным спонсором
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга

ВСУ на Львовщине строят полигон, имитирующий город

ВСУ на Львовщине строят полигон, имитирующий город
10:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Строительство полигона для обучения войск ведению боев в городах в Старычах планируется завершить к 2021.

Для обучения личного состава Вооруженных сил Украины ведению боевых действий на урбанизированной местности в с.Старычи (Яворовский р-н, Львовская обл.) возводится имитирующий городскую местность полигон, сообщил первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян.

"Важный вопрос - применение подразделений на урбанизированной местности. Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающие из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе. У нас где-то около 40% готовности этого объекта в Старычах", - сказал он на брифинге в информагентстве Минобороны, сообщается во вторник утром на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Муженко уволили с воинской службы

Подолян добавил, что на следующий год предусмотрены серьезные капиталовложения для того, чтобы завершить к 2021 году оборудование данного полигона.

Как известно, в с.Старычи находится Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Армия, ВСУ, Полигон, Генштаб ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
05 Гороскоп на завтра, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Слуга народа&quot; внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
"Слуга народа" внесла закон о защите прав потребителей финуслуг
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Сенаторы США, которых не пустили в РФ, посетят Украину
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
&quot;Я всегда буду рядом&quot;: Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
"Я всегда буду рядом": Марина Боржемская и Вячеслав Узелков проводили свою дочь в первый класс (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь