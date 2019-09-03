ВСУ на Львовщине строят полигон, имитирующий город

Новости Украины:Строительство полигона для обучения войск ведению боев в городах в Старычах планируется завершить к 2021.

Для обучения личного состава Вооруженных сил Украины ведению боевых действий на урбанизированной местности в с.Старычи (Яворовский р-н, Львовская обл.) возводится имитирующий городскую местность полигон, сообщил первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян.

"Важный вопрос - применение подразделений на урбанизированной местности. Мы знаем, что отдельные регионы страны - это сплошные города, села, перетекающие из одного в другое. Это подталкивает нас к тому, чтобы обучать войска воевать в городах. Правда, полигона, имитирующего такую местность, нет. Поэтому строим соответствующий учебный объект, который позволит нам "вести бой" в городе. У нас где-то около 40% готовности этого объекта в Старычах", - сказал он на брифинге в информагентстве Минобороны, сообщается во вторник утром на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Подолян добавил, что на следующий год предусмотрены серьезные капиталовложения для того, чтобы завершить к 2021 году оборудование данного полигона.

Как известно, в с.Старычи находится Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.