Муженко уволили с воинской службы

Новости Украины:Президент уволил Муженко с воинской службы.

Президент Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Соответствующий указ №645/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - отмечается в документе.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

В конце мая Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Позже Муженко подал рапорт о передаче дел и должности своему преемнику.