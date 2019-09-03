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В Крыму может произойти "химический Чернобыль"

В Крыму может произойти "химический Чернобыль"
10:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Из-за действий оккупационных властей в Крыму может произойти большое химическое заражение.

В оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за строительства огромного тепличного комплекса в Белогорске. Это грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Тепличный комплекс станет крупнейшим в Крыму, и будет работать круглогодично, а первый урожай планируют здесь собрать уже в 2020 году.

"Такой огромный тепличный комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город. Учитывая, что теплица располагается между городом и рекой, а у реки воздух всегда холоднее, то теплые и более легкие выбросы с тепличного комплекса будут выталкиваться более тяжелым воздухом с речной долины прямиком на жилые массивы Белогорска", – переживает одна из местных активисток.

Крымскотатарских активистов этапировали в колонию РФ

По словам местных жителей, экологическая ситуация в Белогорске скоро станет под стать Чернобылю в плане химического отравления.

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Крым, РФ, Чернобыль, Белогорск, Российская оккупация.
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