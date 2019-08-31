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Крымскотатарских активистов этапировали в колонию РФ

Крымскотатарских активистов этапировали в колонию РФ
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Двоих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в колонию РФ.

Крымскотатарских активистов, незаконно осужденных Россией, доставили для отбывания наказания в колонию строгого режима Ставропольского края.

"После этапирования из СИЗО №1 Ростова-на-Дону, примерно в течение 10 суток, двое из бахчисарайской четверки уже осужденных Энвер Мамутов и Ремзи Меметов, находились в Пятигорске Ставропольского края. Вчера поступила информация, что они направлены для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима №11 Ставропольского края. Думаю, что после подтверждения данной информации, осужденных посетят сотрудники консульства Украины в Ростове-на-Дону", - заявил адвокат.

Как сообщалось ранее, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов были задержаны в результате массовых обысков в Бахчисарае 12 мая 2016 года. Оккупанты обвинили их за ч.1 (организация деятельности террористической организации) и ч.2 (участие в деятельности террористической організации) ст. 205.5 КК РФ, а также ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ (подготовка к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору).

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24 декабря 2018 года Южно-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал виновными в совершении преступлений всех четырех крымских татар. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова - к 9 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

11 июля 2019 Верховный суд РФ рассмотрел апелляционные жалобы на приговор четырем крымским татарам, осужденным по "делу Хизб ут-Тахрир", и "смягчил" наказание - сроки сократили на 3 месяца каждому.

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Украина, Россия, Крым, Хизб-ут-Тахрир, Политзаключенные.
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