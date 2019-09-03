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Пограничники Украины не подтверждают обвинения Лукашенко

Пограничники Украины не подтверждают обвинения Лукашенко
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:В Госпогранслужбе Украины заявляют о существенном снижении количества оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу.

Украинские пограничники констатируют снижение уровня незаконного трафика оружия через границу страны с Республикой Беларусь, тем самым не подтверждают заявления Минска о якобы большом количестве оружия, которое незаконно ввозится в страну через границу с Украиной.

"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии во вторник.

Так за 8 месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия.

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"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси", - акцентировал представитель украинского погранведомства.

По его словам, остальные 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же - охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.

"Могу со своей стороны отметить, что украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", - добавил Демченко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за "хлынувшего потока оружия".

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"Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной - ред.) полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один... Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно … националистически настроенных — жди терроризма", - заявил Лукашенко.

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Украина, Беларусь, Оружие, Граница, Александр Лукашенко, ГПСУ.
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