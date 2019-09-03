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Умеров: Обмен заключенными зависит от Путина

Умеров: Обмен заключенными зависит от Путина
16:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Бывший политзаключенный Ильми Умеров заявил, что обменный процесс заключенными зависит от президента РФ Владимира Путина.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров считает, что обменный процесс зависит исключительно от президента РФ Владимира Путина, и уверен, что большинство политзаключенных это осознает.

"Я уверен, что большинство политзаключенных... прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся. Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - сказал Умеров на пресс-конференции в Харькове во вторник.

Он возложил на Путина вину за то, что вопреки ожиданиям в конце августа не состоялся обмен удерживаемыми лицами.

"Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники поехали (кто в Киев, кто в Москву), адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить того свидетеля по Боингу (боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года – ред). Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", - сказал Умеров.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать о решении проблемы в целом.

"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", - сказал Умеров.

У Путина не назвали дату "нормандской встречи"

Отвечая после пресс-конференции на вопрос, какие пути решения проблемы он видит, Умеров сказал, что речь идет прежде всего об усилении санкций, однако не исключил и военного пути развития событий.

"Нужно санкциями Россию довести до такого состояния, до ситуации, когда они откажутся (от нынешней политики - ред). Если честно, я не исключая и военный путь развития событий. Под прикрытием НАТО Украина за свои территории может и повоевать. Во все времена за территории воевали", - сказал Умеров.

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РФ, Владимир Путин, Оккупация Крыма, Ильми Умеров, Политзаключенный, Обмен заключенными.
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