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Из колонии на Львовщине сбежали 2 рецидивиста

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Из колонии на Львовщине сбежали 2 рецидивиста
09:14 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Украины:3 сентября с Львовской колонии сбежали двое осужденных мужчин, по данным полиции, они могут двигаться в сторону Киева.

Из исправительной колонии на Львовщине 3 сентября совершили побег двое осужденных, которые, по данным полиции, могут двигаться в направлении Киева. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель ОО "Варта-1", которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Как сообщается, заключенные, совершившие побег, были осуждены за изнасилование и разбой и изготовление наркотических средств.

"3 сентября из Николаевской колонии №50 Львовской области - сбежали осужденные: Бортовенко Виталий Андреевич 1999 года рождения, житель Киева, осужденный в 2017 году по ст. 153 ч.1 (удовлетворение половой страсти неестественным способом), ст. 187 ч.1 (разбой). Приметы: низкого роста до 170 см., волосы светло-русые, глаза - синие, татуировки на левой руке: надпись "золото" и на правой руке надпись "золото", на пальцах левой руки цифры - "1" "9" "9" "9". Дмитрук Павел Васильевич 1992 года рождения, житель Житомирской области, осужденный в 2019 году по ст. 309 ч.2 (незаконное производство наркотических средств). Приметы: низкого роста до 170 см., волосы черные, глаза - карие, татуировка на правой руке: "тюрьма - наука из наук и мир жесток и гонор"", - отмечается в сообщении Зинкевича.

Жителей области призывают сообщить о возможном местонахождении беглецов и сообщают, что по имеющейся информации, зеки-беглецы заказывали такси из Николаева в Киев и еще несколько направлений, однако от поездки отказались. "Фирмам такси информация предоставлена, их предупредили.

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По области работает полиция и просит остановиться транспортные средства, проверяет на наличие данных лиц, граждан просят с пониманием отнестись к данным мерам", - отмечается в сообщении. 

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Киев, Львовская область, Колония, Львов, Нацполиция.
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