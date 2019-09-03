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В Ивано-Франковске произошел взрыв двух гранат

В Ивано-Франковске произошел взрыв двух гранат
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результата взрыва погибло два человека.

В Ивано-Франковске на ул. Декабристов, 52 около 14:00 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"Следствием установлено, что между погибшими возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области в субботу.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

В Харьковской области от взрыва погиб пограничник

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.

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Ивано-Франковск, Взрыв, Погибшие, Нацполиция.
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