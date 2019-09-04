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Прокуратура: в Харькове задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении

Прокуратура: в Харькове задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении
04:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Днем в понедельник произошло нападение на провизора.

Двое местных жителей (24 и 40 лет), ранее имевших проблемы с законом, задержаны в Харькове по подозрению в разбойном нападении на провизора фармацевтической компании; следствие принимает меры, чтобы установить место нахождения третьего нападавшего.

"Один из них - ранее судимый и в настоящее время находится на испытательном сроке. Другой - пока является подозреваемым в уголовном производстве по ч.4 ст.190 (мошенничество - ИФ), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами - ИФ) УК Украины. В начале августа этого года Харьковская местная прокуратура № 4 утвердила ему сообщение о подозрении и настаивала на заключении под стражу. Однако суд отпустил его под домашний арест", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Нападение на провизора произошло днем в понедельник. По предварительным данным следствия, нападавшие позвонили в дверь квартиры, где жил потерпевший. Когда мужчины открыл, его сразу же ударили по голове и затолкали в помещение. Трое нападавших, двое из которых были в балаклавах, связали хозяина жилья, били его и требовали сказать, где он прячет сбережения. Когда мужчина отказался отвечать, разбойники начали резать ему ножом руки и пальцы. Под давлением пострадавший рассказал им, где хранит деньги. Нападавшие забрали у него более 10 тыс. долл. и ювелирные изделия и пытались убежать.

Но шум в квартире услышали соседи провизора и сразу же вызвали полицию. Правоохранителям удалось задержать по "горячим следам" двух нападавших. У них были обнаружены и изъяты перчатки, балаклава, многофункциональный нож, металлическая палка, украшения и часть денег. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без установления залога.

Полиция начинает подготовку операторов БПЛА

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Харьковская местная прокуратура № 4 процессуально руководит в уголовном производстве.

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Прокуратура, Харьков, Подозреваемые, Разбойное нападение.
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