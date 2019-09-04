Лесовод, которого критиковал Зеленский, уволился

Новости Украины:Главный лесовод Житомирской области Андрей Куринский после критики президента Украины Владимира Зеленского официально уволился.

Начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского официально уволили в Гослесагентстве.

Об этом Куринский сообщил в среду, 4 сентября, на своей странице в Facebook, опубликовав приказ о своем увольнении.

"Всем благодарен за поддержку и критику! Искренне желаю цвести Житомирскому краю, преодолеть трудности и недоразумения, сплотиться и найти ответы на проблемы лесной отрасли и уверенно смотреть в будущее", - сказал Куринский.

Приказ об увольнении Куринского подписан 30 августа заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимиром Бондарем.

12 августа во время совещания в Олевске на Житомирщине Президент Владимир Зеленский предложил Андрею Куринскому уволиться в связи с информацией о его причастности к незаконной добычи янтаря.

В тот же день Куринский написал заявление на увольнение, которое опубликовал в Facebook.