На Тернопольщине совершили покушение на ректора ТНЭУ

Новости Украины:Бомба была завернута в пакет, который сдетонировал в руках ректора университета Андрея Крысоватого.

В Тернополе в результате взрыва неизвестного предмета госпитализирован ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый. Об этом сообщили информированные источники, приближенные к правоохранительным органам региона.

В частности, ректору на подворье, где он проживает в прилегающем к Тернополю селе Петрики, подбросили неизвестный предмет. Когда тот взял его в руки, раздался взрыв. Крысоватого госпитализировали. По предварительным данным источников, в результате взрыва потерпевший получил тяжелую травму руки.

Полиция официально не комментирует деталей инцидента.

Напомним, Крысоватый возглавляет ТНЭУ с 2013 года. Весной 2017 года вблизи Тернополя произошло ДТП с участием автомобиля Крысоватого. Тогда водитель не остановился, не поинтересовался состоянием водителя другого автомобиля, а попытался скрыться. Но вскоре вынужден был остановиться, так как в его автомобиле Land Rover заклинило колесо.

С места происшествия виновника ДТП забрал декан юридического факультета ТНЭУ Сергей Банах.

Впоследствии озвучили версию, что за рулем находился якобы не сам ректор, а его сын.