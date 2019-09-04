Скачать
Среда, 04.09.2019
Геращенко напомнила России о последствиях за невыполнение приказа трибунала ОНН
Геращенко напомнила России о последствиях за невыполнение приказа трибунала ОНН
Закон о снятии неприкосновенности ждет подписи на столе у Зеленского
Закон о снятии неприкосновенности ждет подписи на столе у Зеленского
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Литва - Украина: названа бригада арбитров на матч отбора к Евро-2020
Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)
Актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости (Видео)

На Тернопольщине совершили покушение на ректора ТНЭУ

На Тернопольщине совершили покушение на ректора ТНЭУ
12:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: glavnoe.ua

Новости Украины:Бомба была завернута в пакет, который сдетонировал в руках ректора университета Андрея Крысоватого.

В Тернополе в результате взрыва неизвестного предмета госпитализирован ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый. Об этом сообщили информированные источники, приближенные к правоохранительным органам региона.

В частности, ректору на подворье, где он проживает в прилегающем к Тернополю селе Петрики, подбросили неизвестный предмет. Когда тот взял его в руки, раздался взрыв. Крысоватого госпитализировали. По предварительным данным источников, в результате взрыва потерпевший получил тяжелую травму руки.

Полиция официально не комментирует деталей инцидента.

В Ивано-Франковске произошел взрыв двух гранат

Напомним, Крысоватый возглавляет ТНЭУ с 2013 года. Весной 2017 года вблизи Тернополя произошло ДТП с участием автомобиля Крысоватого. Тогда водитель не остановился, не поинтересовался состоянием водителя другого автомобиля, а попытался скрыться. Но вскоре вынужден был остановиться, так как в его автомобиле Land Rover заклинило колесо.

С места происшествия виновника ДТП забрал декан юридического факультета ТНЭУ Сергей Банах.

Впоследствии озвучили версию, что за рулем находился якобы не сам ректор, а его сын.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тернополь, Взрыв, Покушение, Андрей Крысоватый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
05 Гороскоп на завтра, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Киев с 1 ноября отменяет все бумажные билеты в транспорте
Осень берет свое: 4-5 сентября Украину окутают дожди с грозами
Осень берет свое: 4-5 сентября Украину окутают дожди
Гончарук поделился ожиданиями от СБУ
Гончарук поделился ожиданиями от СБУ
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь