Оккупанты пишут фейки о наплыве туристов в Крым

Новости Украины:Пограничники отметили, что границу с аннексированным Крымом пересекло намного меньше туристов, чем в данных оккупационных СМИ.

Украинские пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока на админгранице с аннексированным Крымом, несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о наплыве туристов.

"В августе 2019 года админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тысяч граждан и 53 тысяч транспортных средств.

В направлении аннексированного полуострова следовало 172 тысячи граждан, а 190 тысяч направлялись на материковую часть Украины.

Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, отметим, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращались в обратных направлениях".