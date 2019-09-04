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Оккупанты пишут фейки о наплыве туристов в Крым

Оккупанты пишут фейки о наплыве туристов в Крым
12:24 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Твитер

Новости Украины:Пограничники отметили, что границу с аннексированным Крымом пересекло намного меньше туристов, чем в данных оккупационных СМИ.

Украинские пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока на админгранице с аннексированным Крымом, несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о наплыве туристов.

"В августе 2019 года админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тысяч граждан и 53 тысяч транспортных средств.

В направлении аннексированного полуострова следовало 172 тысячи граждан, а 190 тысяч направлялись на материковую часть Украины.

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Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, отметим, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращались в обратных направлениях".

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Крым, СМИ, Оккупация, Админграница.
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