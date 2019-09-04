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Бюджет Киева превысит 60 млрд: на что пойдут средства в 2020 году

Бюджет Киева превысит 60 млрд: на что пойдут средства в 2020 году
12:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Власти Киева прогнозируют бюджет столицы на 2020 год с доходами и расходами почти 64 млрд грн.

Власти Киева прогнозируют бюджет столицы на 2020 год с доходами и расходами 63 млрд 741,5 млн грн.

Как передает корреспондент, соответствующие показатели проекта бюджета представил сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА директор Департамента финансов Владимир Репик.

По его словам, предполагается, что уже сегодня наработанный проект бюджета Киева будет передан в Киевский городской совет для обработки и последующего утверждения.

Он отметил, что принять бюджет столицы на следующий год, согласно бюджетному регламенту, Киевсовет должен до 25 декабря.

По словам Репика, прогнозируются в бюджете следующего года доходы общего фонда объемом 59 млрд 343 млн грн, специального фонда - 4 млрд 398,5 млн грн. При этом расходы общего фонда предусматриваются в объеме 44 млрд 674,1 млн грн, расходы специального фонда - 19 млрд 67,4 млн грн.

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На образование на следующий год предлагается выделить 19 млрд 962 млн грн, на здравоохранение – 8,5 млрд грн, на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,7 млрд грн, на транспортную сферу – 7,2 млрд грн.

На капитальные вложения предлагается выделить 7,2 млрд грн. По словам Репика, в эту сумму включены расходы на реконструкцию пятого полигона ТБО, продолжение реконструкции Киевского зоопарка, на ремонт коллекторов, на обновление лифтового хозяйства в жилом фонде, на дальнейшее строительство Подольско-Воскресенского моста, прокладку метро на Виноградарь, на строительство Шулявского путепровода и т.п.

Репик также сообщил, что долг столицы составляет 115 млн долларов, погашение которого приходится на 2021-2022 годы.

По его словам, в настоящее время продолжается политика города резервирования денежных средств на погашение этого долга. «Прямого бюджетного привлечения на следующий год мы не планируем», - сказал Репик.

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На коллегии первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник обратил внимание присутствующих на то, что в этом году показатели бюджета Киева перевыполнены более чем на 5%.

«В этом году бюджет Киева будет более 60 млрд грн», - отметил Поворозник.

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Киев, Бюджет, КГГА, Бюджет Киева.
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