Суд разрешил начать расследование против главы "Избирательной комиссии Крыма"

Новости Украины:Грядущие выборы в Крыму, 8 сентября 2019 года, обеспечивает председатель "Избирательной комиссии Республики Крым", которого обвиняют в госизмене.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении председателя "Избирательной комиссии", который уклоняется от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"В воскресенье, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова должны состояться выборы депутатов в так называемый "Государственный совет Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение указанного незаконного голосования обеспечивал председатель "Избирательной комиссии Республики Крым", который 16 марта 2014 года обеспечил проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство РФ пытается легитимизировать захват украинского полуострова.

В настоящее время в рамках уголовного производства председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти, он объявлен в розыск.