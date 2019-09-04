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Суд разрешил начать расследование против главы "Избирательной комиссии Крыма"

Суд разрешил начать расследование против главы "Избирательной комиссии Крыма"
13:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ark.gp.gov.ua

Новости Украины:Грядущие выборы в Крыму, 8 сентября 2019 года, обеспечивает председатель "Избирательной комиссии Республики Крым", которого обвиняют в госизмене.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении председателя "Избирательной комиссии", который уклоняется от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"В воскресенье, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова должны состояться выборы депутатов в так называемый "Государственный совет Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение указанного незаконного голосования обеспечивал председатель "Избирательной комиссии Республики Крым", который 16 марта 2014 года обеспечил проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство РФ пытается легитимизировать захват украинского полуострова.

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В настоящее время в рамках уголовного производства председателю "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти, он объявлен в розыск.

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Прокуратура, Крым, Суд, Прокуратура АР Крым, Выборы в Крыму.
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