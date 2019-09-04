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Среда, 04.09.2019
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Военный организовал схему обмена наркотиков на оружие (Фото)

Военный организовал схему обмена наркотиков на оружие (Фото)
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Одессе задержан военнослужащий, который обменивал наркотики на огнестрельное оружие.

В Одессе задержан военнослужащий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное огнестрельное оружие.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, установлено, что 3 сентября старший матрос незаконно приобрел для себя 10 пистолетов Макарова, рассчитавшись за них сильнодействующим наркотическим веществом "амфетамин" общей массой 100 грамм.

Сразу после совершения преступления покупателя оружия задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Спецоперация по задержанию злоумышленника проводилась детективами регионального главка Нацполиции совместно с контрразведкой СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Как уточнили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, 36-летний военнослужащий, задержанный при обмене 100 граммов наркотика на оружие, еще 250 граммов наркотического средства, по предварительной договоренности с "покупателем", должен был предоставить в ближайшее время.

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Все изъятое направлено на экспертизу.

Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Продолжается следствие.

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Одесса, Наркотики, Оружие, ВСУ.
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