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Боевики регулярно нарушают режим "тишины": в штабе ООС показали доказательства

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Боевики регулярно нарушают режим "тишины": в штабе ООС показали доказательства
15:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В ООС считают, что боевая активность оккупантов направленная на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах местного населения и мирового сообщества.

В течение "хлебного" перемирия украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон неоднократно фиксировала и сообщала представителям ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников.

Об этом сообщили в пресс-службе Организации объединенных сил.

"В период с 21 июля по 2 сентября 2019 противник совершил 32 обстрелы позиций подразделений Объединенных сил. Установлено, что во время огня оккупанты выпустили 247 боеприпасов, из них артиллерийских снарядов калибром 122 мм (9 снарядов), минометы 82-го калибра (112 мин), минометы 120-го калибра (126 мин)", - говорится в сообщении.

В одном из случаев, 29 августа, во вражеский обстрел попал двор жилого дома в поселке Новолуганское.

"Прибыв на место обстрела наблюдательный группа украинская сторона СЦКК зафиксировала, что пуля калибра 7,62 мм попав в здание летней кухни, сделала выбоину и отразившись от стены упала во дворе, вторая пуля калибра 7,62 мм пробила дверь на расстоянии 40-45 см от нижнего края, срикошетила от пола и стены и упала на пол. Вследствие попадания пули калибра 7,62 мм, был ранен 79-летнюю женщину."

31 августа был зафиксирован второй случай, когда вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники совершили обстрел района населенного пункта Водяное с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибром 122 мм.

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Отмечается, что на месте обстрела, наблюдательным группой "Мариуполь" украинской стороны СЦКК проведен опрос местных жителей и установлен в центральной части села следующие последствия артиллерийского обстрела:

  • воронку образовавшуюся попаданием снаряда на приусадебный участок жилого дома, а также поражения обломками данного снаряда северной стены этого же жилого дома (по ул. Дачной)
  • четыре воронки образованные попаданием снарядов по жилой улице;
  • выгорания растительности и повреждения огнем зданий, вызванные пожаром, началась в результате артиллерийского обстрела.

Таким образом приведенные выше факты свидетельствуют о том, что боевая активность оккупантов направлена, прежде всего, на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах местного населения и мирового сообщества.

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Кроме того, это свидетельствует о откровенное игнорирование и пренебрежение к мировому сообществу оккупационных войск и полное несоблюдение Минских соглашений, взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

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ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, Минские соглашение, ОРДЛО, ООС.
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