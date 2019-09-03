Боевики ОРЛО не закончили работы по демонтажу укреплений возле Станицы Луганской

Новости Украины:Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций у разрушенного моста в Станице Луганской, сторона ОРЛО свои работы не выполнила.

Работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста через р.Северский Донец в пгт Станица Луганская Луганской области были закончены во вторник, сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в соцсети Facebook.

При этом в сообщении отмечается, что с неподконтрольной украинскому правительству стороны демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста, не произведен. "Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, рано", - заявляют в обладминистрации.

Также во вторник пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводили проверку и очистку от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста. "Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены том, что от СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н. "ЛНР", - говорится в сообщении.

Представитель украинской стороны СЦКК уведомил наблюдателей СММ ОБСЕ о готовности уборки территории под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта. "Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", наша сторона работы под мостом сегодня не проводила", - рассказали в обладминистрации.

Как сообщалось, президент Украины в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

В понедельник утром украинская сторона приступила к демонтажу последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская", и заявила о готовности к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской.