В Украине насчитали свыше 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц

Новости Украины:а 2 сентября 2019 года взято на учет 1 405 184 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, по состоянию на 2 сентября учтено 1 405 184 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Об этом информируют в Минсоцполитики.

“По состоянию на 2 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 405 184 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 августа было учтено 1 402 869 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.