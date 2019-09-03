Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства

Новости Украины:Алексей Гоначарук сообщил, что образование - это первое, на чем сосредоточиться Украина.

Правительство сосредоточится на образовании как на одном из основных приоритетов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова".

"Образование - это первое, на чем мы как страна сосредоточиться. Образование, инновации и технологии", - сказал Гончарук.

Нардепы до четверга должны подать предложения относительно изменений в действующем законодательстве.

Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич официально поздравила свою преемницу Анна Новосад с назначением на должность и вручила ей переходные книги с описанием реформ, которые осуществляло ведомство в период ее руководства.ремьер-министр Украины