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Вторник, 03.09.2019
Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
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Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства

Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Украины:Алексей Гоначарук сообщил, что образование - это первое, на чем сосредоточиться Украина.

Правительство сосредоточится на образовании как на одном из основных приоритетов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова".

"Образование - это первое, на чем мы как страна сосредоточиться. Образование, инновации и технологии", - сказал Гончарук.

Нардепы до четверга должны подать предложения относительно изменений в действующем законодательстве.

Гончарук рассказал, как Кабмин обеспечит рост экономики на 40% за 5 лет

Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич официально поздравила свою преемницу Анна Новосад с назначением на должность и вручила ей переходные книги с описанием реформ, которые осуществляло ведомство в период ее руководства.ремьер-министр Украины

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Все по теме:

Правительство, Образование, Премьер-министр Украины, Приоритеты, Алексей Гончарук.
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