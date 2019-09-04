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Кличко назвал сроки запуска метро на Троещину

Кличко назвал сроки запуска метро на Троещину
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Сайт Кличко

Новости Украины:Строительство метро на Троещину тесно связано со строительством Подольско-Вокресенского моста, который будет открыт в следующем году.

Глава Киевской городской администрации и мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал сроки открытия линии метро на Троещину через Подольско-Воскресенский мост. Об этом он сообщил журналистами на пресс-конференции, передает корреспондент.

По словам Виталия Кличко, к концу следующего года Подольско-Воскресенский мост должен наладить автосообщение между правым и левым берегами столицы. Однако строительство ветки метрополитена является более сложным вопросом, требующим больших финансовых инвестиций. Мэр Киева прогнозирует запуск метро по Подольско-Воскресенском мосту "не раньше, чем через 4-5 лет". Кличко добавил, что он лично проконтролирует ход строительства мостового перехода.

"По этому мосту у нас постоянно проходят совещания, еженедельно, где нам сообщают, насколько эффективно идет строительство. Более того, даже визуально все могут увидеть изменения - сейчас мы можем увидеть арку моста, убрали все временные ржавые конструкции", - сказал мэр Киева.

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Кличко добавил, что строительство моста за счет городского бюджета производится одновременно с двух сторон.

Напомним, Кабинет министров Украины по итогам заседания правительства в среду принял решение, которое отстраняет от должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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Виталий Кличко, Троещина, Подольско-Воскресенский мост, Метро на Троещину.
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