Скачать
Среда, 04.09.2019
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Стоимость Коноплянки упала в 10 раз
Стоимость Коноплянки упала в 10 раз
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Нардеп Гончаренко: Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА

Нардеп Гончаренко: Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА
14:58 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Действующий глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко по инфоромации СМИ уволен с должности.

Кабинет министров Украины по итогам заседания правительства в среду принял решение, которое отстраняет от должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление – все", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам нардепа Гончаренко, следующее слово за Владимиром Зеленским, которому поступит это решение.

Кроме депутата Гончаренко, эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду.

Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины

Официальной подтвержденной информации пока нет.

Ранее Офис президента Украины обращался в Кабмин с просьбой уволить главу Киевской городской администрации Виталия Кличко.

Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ

Киевский мэр в ответ на такую инициативу президента заявлял, что это решение противоречит законодательству, и он намерен отстаивать законный порядок назначения мэра столицы главой городской администрации. По словам Кличко, подобное разделение должностей вводит в столицу «двоевластие», что является не соответствующим Конституции.

Киевский городской голова также подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы он в очередной раз дал свою трактовку закона, является ли киевский городской голова тем человеком, который возглавляет КГГА"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, КГГА, Мэр Киева, Алексей Гончаренко, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
02 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Россия погасила долги перед Советом Европы
Россия погасила долги перед Советом Европы
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь