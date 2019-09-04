Нардеп Гончаренко: Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА

Новости Украины:Действующий глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко по инфоромации СМИ уволен с должности.

Кабинет министров Украины по итогам заседания правительства в среду принял решение, которое отстраняет от должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление – все", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

По словам нардепа Гончаренко, следующее слово за Владимиром Зеленским, которому поступит это решение.

Кроме депутата Гончаренко, эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду.

Официальной подтвержденной информации пока нет.

Ранее Офис президента Украины обращался в Кабмин с просьбой уволить главу Киевской городской администрации Виталия Кличко.

Киевский мэр в ответ на такую инициативу президента заявлял, что это решение противоречит законодательству, и он намерен отстаивать законный порядок назначения мэра столицы главой городской администрации. По словам Кличко, подобное разделение должностей вводит в столицу «двоевластие», что является не соответствующим Конституции.

Киевский городской голова также подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы он в очередной раз дал свою трактовку закона, является ли киевский городской голова тем человеком, который возглавляет КГГА"