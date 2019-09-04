В Донецке взорвалась шахта: первые подробности

Новости Украины:Представитель МЧС пока не располагает информацией о причинах взрыва и пострадавших.

В Донецке на шахте Скочинского произошел взрыв, данные о пострадавших уточняются.

Об этом сообщила пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Подтверждаем информацию о взрыве", - сказал собеседник агентства.

В данный момент, по его словам, "на шахте работают пиротехники и реанимационная группа МЧС".

Представитель МЧС пока не располагает информацией о причинах взрыва и пострадавших.

Напомним, в течение "хлебного" перемирия украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон неоднократно фиксировала и сообщала представителям ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников.