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Ситуация на Донбассе на текущие сутки: оккупанты не собираются успокаиваться

Ситуация на Донбассе на текущие сутки: оккупанты не собираются успокаиваться
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду пять раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке..

Так, противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики регулярно нарушают режим "тишины": в штабе ООС показали доказательства

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершил 2 обстрелы позиций объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное и Опытное.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций объединенных сил возле населенных пунктов Майорск, Шумы, Южного.

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Россия, Боевики, РФ, Обстрелы, Оккупанты, ОРДЛО, ООС.
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