В Тернопольском управлении СБУ провели заседание координационной группы Антитеррористического центра

Новости Украины:Правоохранители обсудили усиление контроля за развитием оперативной ситуации в области.

Внеочередное заседание координационной группы Антитеррористического центра Службы безопасности Украины состоялось в Тернопольском управлении СБУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление СБУ в Тернопольской области.

"В Тернопольском управлении СБУ состоялось внеочередное заседание координационной группы Антитеррористического центра Службы безопасности Украины. В связи с рядом посягательств на жизнь и здоровье жителей области, совершенных с применением самодельных взрывных устройств, представители местных субъектов борьбы с терроризмом согласовали меры по усилению контроля за развитием оперативной ситуации в областном центре, а также предупреждению аналогичных противоправных проявлений в будущем", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в настоящее время сотрудники СБУ, в рамках своих полномочий, оказывают всестороннее содействие органам внутренних дел в расследовании таких преступлений, а также взаимодействуют с государственными органами и гражданами в направлении недопущения возможных вредных последствий потенциального использования взрывных устройств в местах массового пребывания людей.

Также Управление СБУ в Тернопольской области обратилось к землякам с просьбой сохранять бдительность и помнить, что их безопасность зависит не только от профессионализма правоохранителей, но и от внимательности и правильности действий каждого из потенциальных участников экстремальной ситуации.