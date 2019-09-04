Земля или жизнь: версия полиции о покушении на ректора Тернопольского ВУЗа

Новости Украины:В полиции называют несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Следователи рассматривают несколько версий о причинах покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

"В настоящее время пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий, в частности, личной мести, вымогательства средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета", - сказал Богомол.

По его данным, взрывное устройство было заложено при входе во двор дома Крысоватого около 2 часов ночи.

"У пострадавшего в результате взрыва разорвало кисть левой руки, у жены - осколочные ранения. Состояние обоих - тяжелое, но стабильное, угрозы их жизни нет2, - заверил начальник ГУНП области.

В то же время он предостерег, что может быть угроза жизни другим жителям города, поскольку видит серийность во взрывах.

"Сегодняшний инцидент я связываю с тем, который имел место месяц назад в центре Тернополя, когда сработала взрывчатка в подарочной коробке на капоте иномарки... Не исключаем появления очередных взрывных устройств возле автомобилей или мест проживания. Сегодня мы проведем заседание областного антитеррористического центра, во время которого особое внимание обратим на информирование людей, а особенно детей, о мерах безопасности. В общем призываем всех, кто видит что-то подозрительное, сразу обращаться в полицию", - сказал Богомол.

По его словам, в обоих случаях взрывное устройство было изготовлено очень профессионально, срабатывало оно от изменения положения.

"Такое устройство и заложить непросто. В первом случае мы сначала подозревали, что человек, получивший ранение при взрыве, и заложил данное устройство, но потом убедились, что это не так. И в первом случае не было поражающих элементов, тогда это было предупреждение. Сегодняшнее устройство дополнительно содержал куски проволоки и гвоздей, оно было направлен на причинение серьезных телесных повреждений", - отметил Богомол.

Попутно он предостерег жителей города от подстрекательства к самосудам или расправам.

"После сегодняшнего инцидента в соцсетях пишут, что, слава Богу, появились "Робин Гуды", давайте еще такому руку оторвем. Это неправильно. Никакого самосуда быть не может, за это предусмотрена уголовная ответственность. С подстрекателями мы будем общаться в рамках закона и давать правовую оценку их действиям. В то же время мы мониторим информационное поле и тех, в отношении кого могут быть какие-то рецидивы, предупреждаем, предоставляем охрану, кому необходимо", - сказал Богомол.

Ранее, утром 2 августа в Тернополе в результате взрыва был ранен прохожий, который коснулся коробки, стоявшей на автомобиле. Транспортным средством пользовалась жена экс-мэра Тернополя Владимира Каминского.

Сегодня, 4 сентября, утром в селе Петриков, вблизи Тернополя, во дворе частного дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил тяжелую травму руки. Также от взрыва пострадала его жена.