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В Одессе горел знаменитый рынок "Черемушки"

В Одессе горел знаменитый рынок "Черемушки"
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:4 сентября около 18.30 в ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании на территории рынка "Черемушки".

В Малиновском районе Одессы горел рынок "Черемушки". 

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 4 сентября около 18.30 поступило сообщение о возгорании на территории рынка "Черемушки". 

Отмечается, что в 18.34 по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание складского одноэтажного помещения на площади 25 кв. м и мусора на открытой территории на площади 70 кв. м. 
"В 18.55 пожар локализован и в 19:12 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - заявили в главке. 

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Как отметил представитель главка, возгорание началось в бытовом помещении. Первыми тушить пламя начали дворники, убиравшие территорию. 

Причина возгорания устанавливается.

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Пожар, Одесская область, ГСЧС, Черемушки.
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