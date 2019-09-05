В Одессе горел знаменитый рынок "Черемушки"

Новости Украины:4 сентября около 18.30 в ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании на территории рынка "Черемушки".

В Малиновском районе Одессы горел рынок "Черемушки".

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 4 сентября около 18.30 поступило сообщение о возгорании на территории рынка "Черемушки".

Отмечается, что в 18.34 по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание складского одноэтажного помещения на площади 25 кв. м и мусора на открытой территории на площади 70 кв. м.

"В 18.55 пожар локализован и в 19:12 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - заявили в главке.

Как отметил представитель главка, возгорание началось в бытовом помещении. Первыми тушить пламя начали дворники, убиравшие территорию.

Причина возгорания устанавливается.