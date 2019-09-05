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ГПСУ: пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме

ГПСУ: пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме
05:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ГПСУ: из-за замедления действий пограничников Беларуси накопления транспорта пока не фиксируется.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы увеличении потока контрабандного оружия из Украины и перекрытии границы между странами не соответствует действительности.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, комментируя информацию о якобы "радикальном усилении пограничного контроля".

"Сейчас украинские пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Мы не фиксируем увеличение накопления транспорта из-за некого замедления действий пограничников Беларуси. Очередей на пунктах пропуска на выезд из Беларуси нет. Кроме того, мы не фиксируем увеличение количества отказов гражданам, которые едут в Беларусь с Украины, и чтобы они возвращались в обратном направлении", – отметил представитель Госпогранслужбы.

Демченко также подчеркнул, что в 2017-2019 годах на границе Украины с Беларусью зафиксировано уменьшение количества случаев обнаружения оружия.

"Если брать этот год, за 8 месяцев нами на границе с Беларусью выявлено только 38 единиц оружия. Это на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из 38 единиц 20 пытались ввезти в Украину, 18 единиц граждане хотели перевезти через границу в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица огнестрельное, все остальное – охотничье, травматическое, холодное оружие и электрошокеры", – пояснил он.

Спикер Госпогранслужбы объяснил, что в случае перекрытия пограничных пунктов пропуска белорусская сторона должна была уведомить об этом Украину.

"Насколько мне известно, никаких уведомлений не было как нашего ведомства, так и от Министерства иностранных дел", – подчеркнул он.

Пограничники Украины не подтверждают обвинения Лукашенко

"Возможно, они проводят усиленные меры пограничной безопасности, однако заявления о том, что идет поток оружия из Украины, не соответствуют действительности. Мы не получали от белорусской стороны подтверждения фактов, что именно из Украины незаконно пытались провезти оружие", – добавил Демченко

Напомним, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за якобы потока оружия из нашей страны.

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Беларусь, Граница, Александр Лукашенко, ГПСУ.
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