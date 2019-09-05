СБУ расследует возможную государственную измену на предприятии "Мотор Сич"

Новости Украины:СБУ осуществляется досудебное расследование относительно группы компаний "Мотор Сич".

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич".

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на запрос Радио Свобода.

Кроме того, согласно сообщению СБУ, расследование касается вероятной поставки продукции завода представителям России.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 и статьи, статьи 113 и части 1 (диверсия, - ред.) статьи 111 (госизмена, - ред.) Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии – действий, направленных на разрушение АО "Мотор Сич" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставления представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", – говорится в документе.

В июле 2019 года ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженного группировки "ДНР".

В апреле 2018 года СБУ сообщала, что расследует дело о возможной диверсии на заводе "Мотор Сич".