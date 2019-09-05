FM-частоты выставлены на конкурс: в каких областях

Новости Украины:Нацсовет выставил на конкурс 11-FM-частот для развития местного вещания.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил 4 сентября конкурс на местное вещание на 11 FM-частотах в 7 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, информация о конкурсе опубликована сегодня в газете "Голос Украины" №167.

"На конкурс выставлены частоты в г. Гайсине (107,1 МГц) и пгт Оратове (90,7 МГц) Винницкой области, г. Ковеле Волынской области (95,4 МГц), пгт Дубовое Закарпатской области (103,5 МГц), г. Турке Львовской области (99,8 МГц), пгт Николаевке Одесской области (106,3 МГц), г. Кременчуге Полтавской области (97,9 МГц), г. Лозовой (106,3 МГц), пгт Великом Бурлуке (99 , 1 МГц), пгт Новой Водолаге (89,8 МГц) и с. Бахметовке Харьковской области 87,5 (МГц)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно конкурсными требованиями к программной концепции в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи на местную тематику. Разрешается ретрансляция программ Общественного вещания и программ Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины ("Армія FM – військове радіо"). Передачи должны вестись только на украинском языке.

Заявки на участие в конкурсе телерадиоорганизации могут подавать с 4 октября по 1 ноября (17:00) по адресу: ул. Прорезная, 2, г. Киев, тел. 234-97-13.

Итоги конкурса должны быть подведены до 30 декабря 2019 года.