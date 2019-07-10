Скачать
Среда, 10.07.2019
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Свитолина: Я рада, что перед Уимблдоном меня недооценивали
Свитолина: Я рада, что перед Уимблдоном меня недооценивали
Элайджа Вуд впервые станет отцом
Элайджа Вуд впервые станет отцом

Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение

Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
16:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский обещает не допустить монополизации украинского телевидения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимой во время войны монополизацию телевизионного пространства, особенно людьми с пророссийскими взглядами.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - заявил Зеленский в Борисполе в среду, отвечая на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с одним из российских каналов.

Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. "Никаких информационных монополий у нас не будет", - подчеркнул глава государства.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Зеленский.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей". 

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne. 

Итоги дня 8 июля: саммит Украина-ЕС, Зеленский предложил Путину переговоры, скандальный телемост

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом "Россия" – разделить украинцев на два лагеря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телевидение, TВ-программа, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Телемост.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
05 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФГИУ через суд разблокировал большую приватизацию в Украине
ФГИУ разблокировал масштабную приватизацию в Украине
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января планируется повышение зарплаты учителям
Военный парад ко Дню независимости США обошелся Пентагону в $1,2 млн
Военный парад ко Дню независимости США обошелся Пентагону в $1,2 млн
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь