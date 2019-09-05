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Трагедия в Житомире: мужчина подорвался на боеприпасе, когда жег траву

Трагедия в Житомире: мужчина подорвался на боеприпасе, когда жег траву
11:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины:Пенсионер жег траву на своем участке, когда раздался взрыв.

В Житомирской области при сжигании сухой травы на приусадебном участке от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб 69-летний мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, трагедия произошла вечером 4 сентября в селе Вильха Романовского района.

"Сжигая сухую траву на собственном приусадебном участке погиб 69-летний мужчина. По предварительной информации, это произошло от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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По состоянию на 10 утра 5 сентября на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Они проводят осмотр места трагедии и продолжают устанавливать причины и обстоятельства взрыва.

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Житомирская область, Взрыв снаряда, Поджог травы.
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