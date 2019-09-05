Оккупанты с начала суток 5 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Новости Украины:Сегодняшние сутки боевики начали артиллерийскими и минометными обстрелами.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток четверга пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодняшние сутки российско-оккупационные войска начали артиллерийскими и минометными обстрелами, сознательно нарушая Минские соглашения. Всего на линии боевого соприкосновения с начала этого дня враг совершил 5 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил" – спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, применение российско-оккупационными войсками тяжелого вооружения зафиксировано сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил.

"С 4:55 утра в течение 20 минут оккупанты провели по нашим защитникам н.п. Зайцево 7 выстрелов из артиллерии калибра 122-мм и выпустили 5 мин 120-го калибра", - сказал Гуцуляк.

Кроме того, с 5:15 враг вел прицельный обстрел по позициям наших защитников н.п. Южное, применяя артиллерию и минометы..

Кроме этого, боевики вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия 3 часов ночи по позициям украинских защитников населенного пункта Талаковка, а утром в районе Новогнатовки и Водяного.

"По имеющейся информации боевых потерь в результате вражеских прицельных обстрелов с начала суток нет", - подытожили в Минобороны.