Скачать
Четверг, 05.09.2019
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Развязка уже близко: Путин заявил о масштабном обмене пленными
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Суд выпустил Цемаха из-под стражи
Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
Шевченко отправил Конопляну обратно в Шахтер
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)
Невероятно: Как выглядит солнечный ветер (Видео)

В Киеве отец торговал порнографией с участием своих детей

В Киеве отец торговал порнографией с участием своих детей
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Порнографические видео с участием собственных детей он оценивал в 100 долларов за единицу.

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте мужчины, который изготавливал и распространял изображения порнографического характера с участием собственных малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Житель Киевской области, используя устройство для получения оптических образов объектов с помощью фото - и видеосъемки, изготовил с участием своего пятилетнего сына и двухлетней дочери фото - и видеоизображения, содержащие изображения откровенного сексуального поведения, которые хранил и сбывал на форумах сети DarkNet. Порнографические видео с участием собственных детей он оценивал в 100 долларов за единицу.

С целью предотвращения его идентификации оплату получал, используя исключительно электронные кошельки и криптовалюту", - говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что во время обыска правоохранители обнаружили в его компьютере более 150 ГБ порноконтента с участием детей, а также найден дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобных видео и фото.

Наркодилера из Молдовы задержали в аэропорту "Борисполь"

Печерский районный суд Киева 4 сентября на закрытом судебном заседании избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, чем полностью поддержал позицию прокурора.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Киевская область, Дети, Генеральная прокуратура, Порнография, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Эффективно сбрасываем вес после 50
05 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка
Экс-главу НКРЭКУ Вовка арестовали заочно
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
Заработал Высший антикоррупционный суд
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Герцогиня Сассекская уже готовит к выпуску свою дебютную коллекцию одежды (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь