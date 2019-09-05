Наркодилера из Молдовы задержали в аэропорту "Борисполь"

Новости Украины:Во время прохождения пограничного контроля, в отношении гражданина Молдовы сработала база данных Интерпола.

В аэропорту "Борисполь" за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, гражданин Молдовы накануне прилетел из Риги. "Во время пограничного контроля в пункте пропуска "Борисполь" в отношении молдаванина произошло срабатывание базы данных Интерпола. Как стало известно, гражданина соседней страны с целью ареста разыскивали за сбыт наркотиков молдавские правоохранители", - отметили в ГПСУ.

Пограничники задержали иностранца и передали сотрудникам Нацполиции. Также проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.

Как сообщалось ранее, в Одессе задержан военнослужащий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное огнестрельное оружие.